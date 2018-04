Schouten: minder vlees eten kan uitstoot broeikasgas verlagen

Ondanks alle argumenten vóór vleesconsumptie, kan een afname ervan zeker een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer.

De vaste Kamercommissie van landbouw had de minister gevraagd te reageren op een artikel waarin staat dat het te simpel is om minder vlees te eten om het klimaat te redden. De belangrijkste argumenten die daarvoor worden genoemd zijn:

dat veel gronden die gebruikt worden voor vee of veevoer niet geschikt zijn voor het produceren van andere gewassen;

dat rundvlees in Nederland vooral een bijproduct is van de zuivelindustrie;

dat varkens al sterk circulair zijn omdat zij allerlei reststromen uit de levensmiddelenindustrie verwerken die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Schouten: dierlijke voedselproductie zorgt voor forse broeikasgasemissies

Schouten erkent dat deze argumenten kloppen en onderschrijft ook dat de Nederlandse landbouw per kilo opbrengst veel duurzamer is dan in veel andere landen. “Dit neemt niet weg dat de productie van voedsel gepaard gaat met aanzienlijke emissies van broeikasgassen en dat dierlijke producten daarvan een groot deel voor hun rekening nemen”, zegt Schouten. Ze concludeert dat afname van consumptie van dierlijke producten daarom zeker kan bijdragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.