Schouten: blijf kalm over Oostvaardersplassen

Schouten maant demonstranten Oostvaardersplassen tot kalmte.

Minister Carola Schouten van Landbouw roept demonstranten tegen het wildbeheer in de Oostvaardersplassen op de zaak niet te laten escaleren. Actievoerders die opkomen voor het lot van de hongerende grote grazers in het natuurgebied moeten ‘het recht niet in eigen hand nemen’, vindt ze. De minister vraagt alle betrokkenen de kalmte te bewaren.

Acties in het weekend

Actievoerders hebben aangekondigd komend weekeinde met paardentrailers naar het gebied in Flevoland te komen om dieren daar weg te halen. Om dat te beletten heeft Staatsbosbeheer wegversperringen opgeworpen.

Als het alleen maar ‘hard tegen hard’ gaat is daarbij volgens Schouten niemand gebaat. Ook de dieren niet. “In Nederland mag je demonstreren, maar onderneem in ieder geval niet allerlei impulsieve acties. Dat zou ik niet verstandig vinden”, aldus de minister.

Rapport

Schouten vraagt iedereen het rapport af te wachten dat de commissie-Van Geel 25 april presenteert over hoe het verder moet met de Oostvaardersplassen. Ze is in elk geval niet van plan om zelf weer de leiding te nemen over het gebied, waarover nu het provinciebestuur gaat.

Demonstranten belaagden de afgelopen tijd boswachters en braken onder meer een hek open. De politie verrichtte een handvol arrestaties.

De provincie zwichtte voor de druk en gaf opdracht uitgehongerde herten, runderen en paarden bij te voeren. Schouten wil zich niet uitspreken over de vraag of dat de actievoerders heeft aangemoedigd. “Wij gaan daar niet over”, zegt zei.

Toestemming acties

De gemeente Lelystad gaf vrijdag toestemming voor 2 geplande demonstraties over de Oostvaardersplassen op zondag. Bij het Provinciehuis in Lelystad wil de Stichting Welzijn Grote Grazers zondagmiddag een stille tocht houden voor alle grote grazers die zijn doodgegaan. Een andere actiegroep wil in colonne over de A6 gaan rijden met diverse voertuigen en spandoeken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben de actievoerders groen licht gekregen, maar moeten ze zich met het oog op de verkeersveiligheid wel aan de door de gemeente gestelde voorwaarden houden.

Al diverse acties gevoerd

De afgelopen maanden zijn er al diverse acties gevoerd bij de Oostvaardersplassen. De actievoerders zijn boos omdat ze vinden dat de dieren in het gebied niet genoeg voedsel hebben.

Met het oog op de acties heeft Staatsbosbeheerder vorige week betonblokken geplaatst bij diverse toegangswegen.