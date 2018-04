Poll: een trekker met verlengkabel, is dat de toekomst?

John Deere toonde onlangs een autonome, elektrische trekker van 400 pk, waarbij de elektriciteit afkomstig is van het elektriciteitsnet, niet van een accupakket. Dat kan dankzij een slimme constructie van een op- en afrollende verlengkabel. Zou dat wat zijn?

De trekker werd enkele maanden terug aan een select gezelschap getoond in Amerika. Europese John Deere-medewerkers willen en kunnen niks bevestigen, maar stellen wél dat het géén 1 april grap is. De officiële bekendmaking van dit prototype is gepland voor begin 2019.

De details van deze kabeltrekker zijn nog niet publiekelijk vrijgegeven, maar het systeem zou in staat zijn om 300 kW vermogen te leveren. Een 150 kW (200 pk) elektromotor is aanwezig voor de wielen en een extra 200 kW (272 pk) elektromotor voor het aandrijven van werktuigen.