PBL nuanceert debat duurzaamheid

Eerst heldere gezamenlijke doelen opstellen en dan pas maatregelen formuleren. In die volgorde moet Nederland nadenken over een duurzaam voedselsysteem in 2050.

Die volgorde is belangrijk, verklaart Jeannette Beck, hoofd sectie Water, landbouw en Voedsel bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), al was het alleen al om breed maatschappelijk draagvlak te krijgen. Het planbureau bracht donderdag 5 april een notitie uit over verduurzaming van de voedselketen in Nederland. Het komt na een geruchtmakend rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), die concludeert dat de veestapel drastisch zal moeten inkrimpen. Lees ook: Coalitie vindt gedwongen krimp veestapel onverstandig Pasklare oplossingen Beck van het PBL legt een ander accent: “We moeten niet meteen in de reflex schieten van pasklare oplossingen. Zo is er deze week al gepleit voor verhandelbare emissierechten en een vleestaks. Als je zoiets oplegt, kun je allerlei perverse effecten krijgen.” Het PBL begint met een inventarisatie van 5 ‘perspectieven’ op verduurzaming. Mensen kijken op verschillende manieren naar duurzaamheid. “Je moet daar eerst een goed debat over voeren, een stip op de horizon zetten en dan pas concreet beleid maken dat aansluit op die perspectieven.” ‘Krimp niet het doel, maar mogelijke uitkomst’ Krimp van de veestapel moet dus niet bij voorbaat al een doel zijn, zo nuanceert het PBL de geluiden van het RLI. Maar het kan wel een van de uitkomsten zijn, erkent Beck. De emissie van broeikasgas moet immers hoe dan ook drastisch naar beneden. De emissieruimte die het Akkoord van Parijs openlaat voor het jaar 2050 is erg klein en naast landbouw zijn er meer sectoren die daar gebruik van willen maken. En een landbouw met nul emissie is onmogelijk, aldus Beck. “Ook akkerbouw niet.” Lees ook: Halvering CO2-uitstoot zware opgave Het PBL benadrukt het belang van culturele, sociale en economische factoren. De techniek is niet de bottleneck bij verduurzaming. “Er zijn geen grote technologische beperkingen om gezonder en duurzamer te eten.” Daarbij ziet het planbureau een belangrijke rol voor sturing van uit de keten.