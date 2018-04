Onverdoofde slacht komt niet op etiket te staan

Minister Carola Schouten (landbouw) voelt er niets voor om de wijze van slacht op het etiket van vlees te schrijven.

Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over voedsel. In het kader van het voedselbeleid wil het kabinet dat de consument goed geïnformeerd wordt over een product, om hiermee de consument te helpen te kiezen voor een gezonde producten. PVV-Kamerlid Dion Graus vindt dat de consument hierbij ook moet worden geïnformeerd over onverdoofde rituele slacht.

“De consument moet kunnen kiezen om geen producten van deze onverdoofde marteling te kopen”, zegt Graus. Volgens hem worden consumenten nu producten van onverdoofde slacht voorgeschoteld, zonder dat ze dit weten. Liever zou hij de onverdoofde slacht verbieden.

Convenant

Schouten zegt dat ze geen plannen heeft om deze informatie op het etiket te zetten. “We hebben in het convenant onverdoofde rituele slacht wel afspraken gemaakt over transparantie in de keten.”