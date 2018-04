Normpercentages btw-aangifte nieuwe btw-plichtigen

Terugvragen van btw uit voorgaande jaren wordt eenvoudiger voor bedrijven die die dit jaar voor het eerst vallen onder de regels voor omzetbelasting.

Er komen normpercentages om btw in voorraden en producten die op 1 januari 2018 aanwezig waren eenvoudig te berekenen. Op die manier wordt het makkelijker om betaalde btw terug te vragen. Dat meldt ABAB Accountants en Adviseurs op basis van overleg tussen de belastingdienst en de koepel van grote agrarische accountants VLB. In april moeten veel bedrijven die vorig jaar nog vielen onder de zogenoemde landbouwregeling voor het eerst aangifte omzetbelasting doen.

Omzetbelasting over geleverde producten en diensten

De landbouwregeling is vorig jaar geëindigd. Vanaf 1 januari 2018 zijn alle landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers, net als andere ondernemers, wél omzetbelasting verschuldigd over alle door hen geleverde producten en diensten. Ze mogen dan de voorbelasting aftrekken inclusief voorbelasting uit voorgaande jaren onder voorwaarden. Het gaat hierbij onder meer om vleesvee, zoals bijvoorbeeld rosékalveren, vleesvarkens of vleeskuikens dan wel geteelde gewassen op het veld of in opslag.

De balanswaarde van deze producten is bepaald aan de hand van diverse kosten, waarvoor verschillende omzetbelastingpercentages gelden. Het gaat verder om kosten voor de bedrijfsmiddelen die gebruikt zijn voor de productie.

Er zijn nu vijf categorieën vastgesteld met normpercentages:

nog niet verbruikte producten; producten op het land; verbruiksvee; geoogste landbouw- en fruitteeltproducten in opslag; herziening op bedrijfsmiddelen.

De Belastingdienst maakt de nieuwe normpercentages op korte termijn bekend.