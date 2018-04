Nederland heeft verreweg de duurste grond

De Nederlandse prijs voor landbouwgrond is nog altijd verreweg de hoogste in Europa. Dat blijkt uit een rapport van Wageningen Economic Research in opdracht van ASR Real Estate op basis van de prijzen in 2016.

Deze prijzen in het rapport zijn een gewogen gemiddelde van prijzen voor gras- en bouwland. De grondprijs voor Nederland werd door de onderzoekers op bijna € 63.000 gezet. Italië is tweede met prijzen van € 35.000 per hectare landbouwgrond. Dat land wordt gevolgd door Luxemburg, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken met prijzen vanaf € 20.000. Hekkensluiter is Roemenië met een kleine € 2.000 per hectare.

De spreiding tussen de grondprijzen is binnen sommige landen groot. Met name in Duitsland, Italië en Zweden. In het oosten en midden van Duitsland zijn de prijzen het laagst; daar kost een hectare zo’n € 10.000. In het westen en zuiden kunnen de prijzen oplopen tot meer dan € 60.000.

In Zweden variëren de prijzen tussen € 1.500 en € 15.000 per hectare en in Italië zijn de uitersten te vinden tussen € 15.000 en € 60.000.

Standaardopbrengst € 5.300

De prijzen worden grotendeels toegeschreven aan de hoogte van de productie, of meer specifiek: de stijging van het inkomen bij de aankoop van grond. De Standaardopbrengst (SO) is in Nederland ruim € 5.300 per hectare, dit is met name te danken aan de hoge productiviteit van de melkveehouderij. Bij onze oosterburen is de SO berekend op nog geen € 1.500.

Ook de directe betalingen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn van invloed op de prijzen. De beoogde hervormingen van het GLB kunnen zorgen voor iets minder grote prijsverschillen, zo verwachten de onderzoekers.