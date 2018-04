NRC-reportage over mestfraude bekroond

Tegel voor onderzoeksjournalistiek voor publicatie over mestfraude.

NRC-Handelsblad is bekroond voor de reportage over fraude bij mesthandel en mestverwerking, die aanleiding was voor beroering in sector en politiek. Het Mestcomplot, uitgediept en beschreven door de onderzoeksjournalisten Esther Rosenberg en Joep Dohmen kreeg de Tegel voor onderzoeksjournalistiek bij de uitreiking van de belangrijkste journalistieke prijzen in Nederland.

‘Gedegen research’

Het uitzoekwerk van de NRC-journalisten werd door de jury omschreven als een prachtige productie: “Gedegen research en diepgang gaan hand-in-hand met een toegankelijke presentatie in zowel tekst als beeld. De vele feiten en onderzoeksresultaten krijgen in dit verhaal bovendien een menselijk gezicht.”

Fraudeurs

De publicaties in NRC kregen weerklank in vakbladen en algemene media. De publicaties waren aanleiding voor minister Carola Schouten de sectorpartijen ter verantwoording te roepen en op te dragen de fraudeurs buiten de deur te zetten.