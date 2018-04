Kwart van Gecombineerde opgaven binnen bij RVO.nl

Op 16 april was met 16.000 opgaven een kwart van de Gecombineerde opgaven 2018 ingediend.

Ruim 45.000 relaties moeten hun opgave nog indienen. Dat meldt RVO.nl. Sinds 1 maart is het mogelijk om de aanvraag voor meerdere subsidies, waaronder betalingsrechten, en de jaarlijkse Landbouwtelling in te dienen. Dat kan alleen digitaal en moet uiterlijk 15 mei gebeurd zijn. Daarna begint tot en met 11 juni de kortingsperiode met per werkdag een korting op de uitbetaling.

Bepalen van de grootte van het landbouwperceel middels een GPS-meting. Voor de Gecombineerde opgave is het van belang dat de juiste oppervlakte ingediend wordt. - Foto: Jan Willem Schouten

Voorschot voor circa 6.000 bedrijven

De afwikkeling van 2017 is voor een groot deel afgerond. Op 30 maart hadden 41.542 relaties een volledige betaling of afwijzing van hun aanvraag ontvangen. Dat is een bedrag van € 577 miljoen. Circa 6.000 bedrijven hebben in eerste instantie een voorschot ontvangen.

