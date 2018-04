Koers BRF omhoog na opheffen exportembargo

De koers van BRF schoot omhoog na het opheffen van het exportembargo van pluimveevlees naar de EU door Brazilië.

De grootste uitschieter op de beurs van afgelopen week was Brasil Foods (BRF). Een aantal positieve ontwikkelingen zorgde ervoor dat de koers van de pluimveevleesproducent met 9,2% steeg ten opzichte van vorige week.

Met salmonella besmet vlees

Eind vorige week werd bekend dat de Braziliaanse landbouwminister het embargo op de export van pluimveevlees ophief. In maart werd het embargo ingesteld voor de export van pluimveevlees van BRF naar de Europese Unie. Aanleiding hiervoor was dat enkele laboratoria zich zouden hebben laten omkopen. Ze deden valse verklaringen, zodat met salmonella besmet vlees toch geëxporteerd kon worden.

De landbouwminister besloot per direct de eerder gesloten bedrijven weer toestemming gegeven om te exporteren. Het betreft negen bedrijven van BRF. Daarnaast wordt het volledige bestuur van BRF vernieuwd en kunnen aandeelhouders stemmen op tien kandidaten. Ook nam de voormalig CEO, José Aurélio Drummond Jr, ontslag. Allemaal ontwikkelingen die de aandeelhouders van één van de grootste pluimveeproducenten positief gestemd hebben.

Tegenvallende cijfers WH Group

In aanloop naar de bekendmaking van de kwartaalcijfers van WH Group, steeg de koers van de Chinese varkensvleesproducent met 7,9%. Op het moment van schrijven zijn de cijfers net bekend geworden en is de koers gezakt met zo’n 10%. Hoewel de resultaten verbeterden ten opzichte van het vorige kwartaal, zijn ze nog altijd minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De cijfers hebben de verwachtingen van de aandeelhouders niet waargemaakt, waardoor ze massaal hun aandelen verkochten.

Vorige week deden de trekkerfabrikanten het nog goed op de beurs. Deze week is dat anders. Zowel John Deere als CNHI en Agco daalden. - Foto: ANP

John Deere, CNHI en Agco in de min

Vorige week deden de trekkerfabrikanten het nog goed op de beurs. Deze week is dat anders. Zowel John Deere als CNHI en Agco daalden. De koers zakte voor deze bedrijven met respectievelijk 7,8%, 5,4% en 5,9%. De precieze oorzaak is gissen, maar duidelijk is dat de, zo leek het een hele tijd, onaantastbare trekkerfabrikanten ook gevoelig zijn voor de stemmingen van beleggers.