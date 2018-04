Kamer wil na brexit ook snelle export versproducten

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet zich in Europa maximaal moet inzetten om ervoor te zorgen dat versproducten ook na brexit met zo min mogelijk vertraging geëxporteerd kunnen worden naar het Verenigd Koninkrijk.

Een motie van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch kreeg een meerderheid. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de brexit benadrukte Amhaouch dat er jaarlijks voor € 10 tot € 15 miljard aan versproducten als bloemen, groente, fruit en vlees naar Groot-Brittannië wordt geëxporteerd. “We vinden het heel belangrijk dat er altijd aandacht is voor het snel afhandelen van deze producten. Er is niemand bij gebaat als dat niet gebeurt, zowel de mensen in het VK niet als de Nederlanders”, aldus Amhaouch.

Foto: ANP

Soepele markttoegang

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zegt dat het kabinet de ambitie heeft om een handelsakkoord te maken met behoud van soepele markttoegang, waarbij tarifaire en non-tarifaire belemmeringen worden voorkomen. Dat betekent dat import- en exportprocedures en doorvoervereisten zoveel mogelijk gestroomlijnd worden. “Controle- en inspectiesystemen moeten wederzijds erkend worden. Dit geldt vooral als het gaat over versproducten. Daar wordt echt aandacht voor gevraagd in Europa”, aldus Keijzer. Ze wijst erop dat vooral minister Carola Schouten van landbouw de grote belangen van de agro-export van Nederland bespreekt in Brussel.

Informatievoorziening voor ondernemers

Kamerleden maken zich zorgen over de informatievoorziening voor ondernemers over brexit. Meer dan de helft van de bedrijven is nog niet bezig met welke gevolgen brexit zal hebben voor hun bedrijf. Een motie van VVD-Kamerlid Hayke Veldman waarin de overheid wordt gevraagd om ondernemers actief te informeren over de gevolgen van brexit, kreeg eveneens steun van de Kamer.