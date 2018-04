Kalme ruwvoermarkt kent stabiele prijzen

De rustige handel in ruwvoer en bijproducten voor de rundveehouderij leidt tot stabiele prijzen.

De handel in hooi ligt deze week vrijwel op z’n gat en goed stro is maar nauwelijks voorhanden. Dat laatste zorgde ervoor dat de prijzen voor deze producten in de voorbije weken wat stappen omhoog hebben gezet. Deze week komen de noteringen echter niet in beweging. Voor tarwestro in grote balen wordt tussen de € 160 en € 175 per ton betaald. Voor weidehooi ligt de prijs met € 190 tot € 205 per ton hier nog duidelijk boven.

Bierbostel

Hoewel bierbrouwers meer bier brouwen op dit moment, vinden de extra volumes bierbostel goed hun weg op de markt. Het product wordt vlot opgenomen door melkveehouders, omdat bostel op dit moment goed past in de rantsoenen. De prijs voor bierbostel blijft stabiel op € 1,85 tot € 2,00 per % droge stof. Handelaren verwachten dat de prijs voorlopig in ieder geval niet gaat stijgen, omdat het aanbod zeker niet kleiner wordt de komende maanden.

Handelaren zien dat de vraag naar kuilmais maar nauwelijks van de grond komt. Overal ligt voldoende mais en de vraag die er is, komt van boeren die jaarrond bestellen. Extra vraag van melkveehouders die wat vrachten kunnen gebruiken is er maar nauwelijks. Dat zorgt er dan ook voor dat de prijs niet beweegt. Voor kuilmais wordt, afhankelijk van kwaliteit en afstand, tussen de € 52,50 en € 57,50 per ton betaald.