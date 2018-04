Helft grote grazers Oostvaardersplassen dood

Meer dan de helft van de grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft de afgelopen winter niet overleefd.

Een kleine 3.000 dieren zijn doodgegaan, waarvan bijna 90% door afschot. Dat blijkt uit cijfers van Staatsbosbeheer.

Totaal loopt in april verder op

Van december tot en met maart daalde het aantal grote grazers (herten, konikpaarden en heckrunderen) met 2.969 stuks. Er zijn er nu 57% minder dan in oktober vorig jaar, toen er met een helikopter nog een telling werd gedaan. Vorige winter kwamen tussen december en mei ‘slechts’ 813 dieren om het leven. Dit jaar ging het alleen al in maart om 1.155 dieren. De verwachting is dat het totaal aantal in april nog verder oploopt.

Strenge winter na twee zachte

De oorzaak is dat de vorige twee winters zacht waren en de afgelopen winter strenger, met veel regen in december en nog een vorstperiode in maart. “Ook was de populatie in het gebied groot als gevolg van de afgelopen zachtere winters”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.