Groen licht voor heffing pluimvee- en kalversector

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft de onderzoeksprogramma’s voor de pluimvee- en kalversector algemeen verbindend verklaard.

Brancheorganisaties Ovoned (eiersector), Pluimned (pluimveevleessector) en Stichting Brancheorganisatie Kalversector mogen nu een heffing opleggen voor onderzoek dat in het belang wordt geacht van de hele sector, ook bij bedrijven die niet zijn aangesloten bij de onderliggende belangenorganisaties. De algemeenverbindendverklaring (AVV) geldt voor de onderzoeks- en innovatieagenda’s tot en met 2020.

Fijnstof

Voor de pluimveesector ligt een conceptbegroting 2018 klaar. Die is met name ingestoken op het nakomen van lopende verplichtingen en enkele onderwerpen die van acuut belang worden geacht, zoals de fijnstof- en bloedluisproblematiek.

Diergezondheidsfondsheffing

De brancheorganisaties willen dit jaar terughoudend zijn met het opleggen van heffingen gezien de al hoge diergezondheidsfondsheffingen en het na-ijlen van de fipronil-crisis. De conceptbegroting, zoals die er nu ligt, betreft een totaal bedrag van zo’n € 500.000, maar die moet nog worden afgestemd met de achterban, dus daar kunnen zaken in wijzigen.

Najaar heffing

Avined is nog aan het bekijken hoe en wanneer de begroting concreet met bedrijven in de pluimveesector afgestemd zal worden. De intentie is om in het najaar een heffing op te leggen voor het programma 2018 en daarnaast rond die tijd ook de plannen voor het jaar daarna voor te leggen.

Verzamelen adressen

Op dit moment ligt bij Avined ook eerst de nadruk op het administratieve deel: het verzamelen van adresgegevens en akkoord krijgen van pluimveehouders dat zij deze mogen gebruiken, om niet te verzanden in dezelfde problematiek als de BO Akkerbouw.