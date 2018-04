Extra keurpunt nodig voor export levend vee naar VK

De Nederlandse veehouderij zal nieuwe keuringspunten bij Hoek van Holland of IJmuiden moeten inrichten als ze de export van levend vee naar het Verenigd Koninkrijk wil voortzetten.

Dat zei Jan Meijer, directeur van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, donderdag 19 april tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Extra dierenartsen werven vanwege brexit

Volgens Meijer zijn dat soort problemen bij de uitvoer van Nederlandse producten niet een-twee-drie opgelost. Het ligt niet in de rede dat Nederland zelfstandig met het Verenigd Koninkrijk afspraken gaat maken over dit soort zaken. Dat is aan de Europese Unie.

De NVWA is druk bezig om extra personeel te werven in verband met de brexit. De dienst is vooral op zoek naar dierenartsen. Geld is volgens Meijer niet het probleem, wel het vinden van de juiste mensen.

Calon: gevolgen brexit voor tienduizenden banen

LTO-voorzitter Marc Calon maakt zich zorgen over de lagere standaarden die de Britten geneigd zijn te hanteren, zowel op niveau van producten als op gebied van arbeid. Het economisch effect moet niet onderschat worden. Alleen al het wegvallen van de agrarische handel met het VK, kan volgens hem gevolgen hebben voor tienduizenden banen in Nederland, van productie tot transport.

Calon drukte de Tweede Kamer op het hart vooral te kijken naar wat de Europese Unie oplevert en niet alleen naar wat Nederland afdraagt aan de Europese Unie. “Het gaat er niet om wat Brussel kost, maar wat het ons oplevert.”