EU-ministers ondersteunen plan bescherming boer

De Europese landbouwministers zijn akkoord met betere bescherming voor boeren.

De Europese landbouwministers omarmen het voorstel van de Europese Commissie om boeren te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken vinden nieuwe Europese wetgeving niet nodig.

De Europese Commissie heeft vorige week een voorstel gedaan om onder andere een uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen in te stellen, het annuleren van bestellingen te verbieden, en een verbod op eenzijdig en achteraf veranderen van leverings- of ander contractvoorwaarden. De regels gelden specifiek voor de levensmiddelenketen.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan stelde dat landen aanvullend op de Europese richtlijn eigen regels kunnen stellen. - Foto: ANP

Regels binnen GLB

Nederland heeft met de aantreding van het huidige kabinet de scepsis laten varen tegen Europese regels om boeren te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken. Aldrik Gierveld, directeur Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid van het landbouwministerie, sprak namens landbouwminister Carola Schouten. Gierveld zei dat de nieuwe regels moeten passen binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat er ruimte moet zijn voor een geschillenregeling.

Eigen regels voor lidstaten

België benadrukte dat in landen waar al strengere regels gelden (zoals een betalingstermijn van 14 dagen in België) niet door de Europese regelgeving naar een minder strenge norm worden gedreven. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan stelde dat landen aanvullend op de Europese richtlijn eigen regels kunnen stellen. Hij zei dat de Europese Commissie heeft geprobeerd zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande regels in de lidstaten.

Lees ook: Meer ruimte voor krachtenbundeling