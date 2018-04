Combiluchtwasser zakt voor examen

Combiluchtwassers halen veel minder stank en ammoniak uit stallucht dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR in opdracht van de overheid.

Het kabinet wil daarom nieuwe stallen met deze luchtwassers een veel hogere geuremissie toekennen. Dat maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gisteren bekend in een brief aan de Kamer.

Van geurstoffen halen de combiluchtwassers niet 81% maar slechts 40% uit de lucht, concludeert Van Veldhoven uit het onderzoek. Voor ammoniak is de nu gemeten reductie 59% in plaats van de verwachte 85%.

Uitbreiding of nieuwbouw lastiger

Nederland telt 2.400 luchtwassers, vooral op varkenshouderijen, en vooral in Brabant, Gelderland en Limburg. De helft daarvan is combiluchtwasser, de rest zijn zogeheten enkelvoudige luchtwassers. Die laatste presteren wel volgens verwachting.

Volgens de staatssecretaris werkt de combiluchtwasser niet beter dan de enkelvoudige. Ze wil daarom de reductiepercentages van beide typen aan elkaar gelijk stellen. Dat betekent in de praktijk een fors lagere reductienorm voor combiluchtwassers. Veehouders die voor een uitbreiding of nieuwbouw staan, krijgen daarmee te maken.

Vervangingsinvestering onder oude norm

Voor bedrijven met een vergunning verandert er in eerste instantie niets. Datzelfde geldt voor bedrijven die vervangingsinvesteringen willen doen waarbij de geurbelasting en het aantal dieren niet toenemen. Bij bedrijfsuitbreiding krijgen zij wel te maken met een lagere reductiefactor. Deze bedrijven komen volgens de staatssecretaris niet op slot te zitten, maar komen wel eerder boven de geurnorm.

Veehouders die voor een uitbreiding of nieuwbouw staan, krijgen te maken met een fors lagere reductienorm voor combiluchtwassers. - Foto: Bart Nijs

Van Veldhoven wil met de gemeentes en provincies om tafel om te bespreken wat er moet gebeuren met lopende vergunningaanvragen. Ook moet besproken worden hoe de geurbelasting omlaag kan. Die is immers in veel gevallen hoger dan verwacht en toegezegd aan omwonenden van veehouderijen. Hiervoor wordt nog voor de zomer een speciale commissie in het leven geroepen.

POV verontrust over uitkomsten

De Producenten Organisatie Varkenshouderij laat weten zeer verontrust te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. Voorzitter Ingrid Jansen zegt in een persbericht de verantwoordelijkheid bij de overheid te leggen. De POV wil samen met de betrokkenen op zoek naar de oorzaak van de tegenvallende resultaten.

Mede-auteur: Lydia van Rooijen