Boete van € 130.000 geëist voor omkatten afvalstromen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 19 april een boete van € 40.000 geëist tegen een transporteur uit Sint Anthonis (Noord-Brabant).

De transporteur zou hebben gefraudeerd door afvalstoffen in co-vergisters te stoppen. Daarnaast eist het OM dat het hiermee verdiende criminele vermogen van € 90.000 aan de Staat wordt betaald. Tegen de directeur eiste het OM ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

Frituurvet als glycerine aan co-vergister verkocht

Uit onderzoek van inspectiedienst NVWA blijkt dat de transporteur jarenlang regelmatig vrachtbrieven en facturen vervalste. Hij zou dit ruim 100 keer hebben gedaan. Hij liet vetten ophalen bij een vetinzamelaar in Kampen, die afgewerkte frituurolie en -vetten van particuliere huishoudens en horecabedrijven verzamelde. De transporteur verkocht die daarna door als glycerine aan een co-vergister in Veendam.

De verdachte wist dat de vetresten niet toegestaan waren in de co-vergisters. Daarin mogen maar een beperkt aantal afvalstoffen verwerkt worden, wil het restproduct nog als (kunst)mest over akkers uitgereden mogen worden. Het vetresidu was een afvalstof die niet aan een niet-erkende afvalverwerker – zoals de co-vergister waaraan geleverd werd – afgegeven had mogen worden.

Vetresidu bewust omgekat

Volgens het OM heeft de verdachte gewoon heel bewust en opzettelijk het vetresidu omgekat in glycerine. “Daar spon hij garen bij, zowel een de inkoop- als verkoopkant omdat vetresidu minder waarde heeft dan glycerine”, aldus de Officier van Justitie. “Het vetresidu kan hij als zodanig ook niet kwijt bij een biogasinstallatie.”

Het OM verweet de vetverwerker uit Kampen afvalstoffen te hebben afgegeven zonder de afvalbegeleidingsbrief waarin de aard, samenstelling en eigenschappen van de stof stonden vermeld. Hierdoor maakten zij het omkatten van de afvalstoffen mogelijk, stelt het OM.