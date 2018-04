Blokhuis sluit invoering suikertaks niet uit

De Tweede Kamer debatteert donderdag 19 april over voeding: een suikertaks wordt niet uitgesloten, btw-verlaging van groente en fruit kan niet en kromme komkommers kunnen niet worden verkocht.

Staatssecretaris van volksgezondheid Paul Blokhuis sluit de invoering van een suikertaks niet uit. “Het is nog geen ja, maar het is ook nog geen nee”, zei hij tijdens het debat. Blokhuis wijst erop dat het kan bijdragen om het aanbod van voedsel gezonder te maken. De eerste ervaringen in het Verenigd Koninkrijk met de suikertaks zijn volgens Blokhuis hoopgevend. De industrie vertoont daar een wenselijke gedragsverandering, waardoor de energie-inname via frisdrank afneemt.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts is kritisch. “Vindt u het wenselijk dat fabrikanten de flesjes kleiner maken, zodat er minder suiker in zit of in plaats van gewone suikers fruitsap toevoegen aan producten?”, vraagt Geurts. Blokhuis reageert dat het onaantrekkelijker wordt gemaakt om veel suikers te nuttigen en dat is gunstig.

Btw-tarief groente en fruit

Fracties van GroenLinks, SP en PvdD vroegen tijdens het debat ook om het btw-tarief voor groente en fruit te verlagen. Zij vinden dat dit uitgesloten moet worden van de btw-verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% in 2019, PvdD pleit zelfs voor een nultarief voor groente en fruit. Minister van landbouw Carola Schouten zegt dat dit op basis van Europese regelgeving niet mogelijk is. Daarnaast wijst Schouten op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat concludeert dat het niet effectief is om via wijzigingen van btw-tarieven het gedrag van consumenten te wijzigen.

Kromme komkommers

Minister Schouten zegde na vragen van ChristenUnie en PvdD toe om in Brussel te kijken of de handelsnormen voor groente en fruit aangepast kunnen worden, zodat kromme komkommers gewoon verkocht mogen worden. ‘Het gaat niet om de ‘looks’, maar kom de kwaliteit”, aldus Schouten.

Aan een oproep van PvdD om de NVWA op te roepen om afwijkende groenten te gedogen om verspilling tegen te gaan, geeft Schouten geen gehoor. Schouten zegt dat ze als wetgever niet kan oproepen om de wet niet na te leven.