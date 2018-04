Agro-export naar Rusland groeit met 10%

De agrarische export naar Rusland is in 2017 met 10% gestegen naar ruim € 1 miljard.

In 2013 werd nog voor ruim € 1,8 miljard geëxporteerd vanuit Nederland naar Rusland. Na het afkondigen van handelssancties over en weer tussen de EU en Rusland in 2014 halveerde dat; in 2015 bedroeg de agrarische export € 940 miljoen. Dat meldt het ministerie van LNV.

Rusland derde exportmarkt voor Nederland buiten de EU

Rusland is inmiddels weer de derde agrarische exportmarkt buiten de EU, na de VS en China. Er is een duidelijk verschuiving geweest. De uitvoer van zuivel en varkensvlees was in 2013 nog goed voor respectievelijk € 250 miljoen en € 78 miljoen, maar is in beide gevallen gereduceerd naar vrijwel nihil.

De export van genetisch dierlijk en plantaardig materiaal, veevoederingrediënten, landbouwmachines en gewasbeschermingsmiddelen is daarentegen sterk gestegen.