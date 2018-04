2 petities tegen dierenleed Oostvaardersplassen

Deze week worden 2 petities ingediend over de diersterfte in de Oostvaardersplassen. Dat volgt op een weekend waarin opnieuw actie is gevoerd tegen de manier waarop grote grazers worden beheerd in het natuurgebied bij Lelystad.

Enkele honderden actievoerders protesteerden tegen het beleid van provincie en Staatsbosbeheer met een stille tocht en een bijeenkomst bij het provinciehuis. Petities Maandagmiddag 16 april kreeg Commissaris van de Koning in Flevoland een petitie met ruim 38.000 handtekeningen uit Flevoland, overhandigd door de Stichting Welzijn Grote Grazers. Daarin een oproep om een halt toe te roepen aan de situatie waarbij ’elk jaar duizenden dieren verhongeren’. Op dinsdag 17 april biedt bioloog Patrick van Veen een petitie aan in de Tweede Kamer aan de Kamercommissie LNV. Van Veen wil met dat initiatief minister Carola Schouten aanspreken op haar verantwoordelijkheid om bij Staatsbosbeheer in te grijpen. Dat is volgens Van Veen mogelijk via de zogenoemde Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer. Foto: ANP Dieren bijvoeren Doel van de petitie is onder meer dat SBB gaat bijvoeren onder toezicht van externe experts, een beheersplan op lange termijn en erkenning van de verantwoordelijkheid van de beheerder voor de achteruitgang van het gebied en het instandhouden van dierenleed. Een dag voor de indiening stond de teller op bijna 123.000 ondertekenaars. Een deel van de ondertekenaars komt uit het buitenland.