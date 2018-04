€ 200 miljoen aan contracten met China

Er is voor bijna € 200 miljoen aan samenwerkingsakkoorden gesloten tijdens de handelsmissie naar China.

Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Minister Carola Schouten is deze week (8 tot 13 april) samen met haar collega’s Mark Rutte (Algemene Zaken), Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) op economische missie in China. De missie wordt geleid door VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

China belangrijke afzetmarkt

Minister Schouten zegt dat de afgelopen dagen erg waardevol zijn geweest en dat de relatie tussen China en Nederland is versterkt. “Het is mooi om te zien hoe wij met onze kennis van onder meer de Wageningse universiteit en onze hoogwaardige technologie China helpen bij de voedselproductie en het vergroten van de voedselkwaliteit. Bovendien is China met zijn 1,4 miljard inwoners een belangrijke afzetmarkt. Wij kunnen ook van China leren, bijvoorbeeld op het gebied van schaalgrootte, duurzame energie en robotisering.”

De samenwerkingsakkoorden ter waarde van € 200 miljoen liggen met name op het gebied van babyvoeding, kasteelt (zoals klimaatcontrole en duurzame kassen), pluimvee, verwerken van aardappels, datagedreven agrofoodinnovatie (om de opbrengst van gewassen te verhogen), bloemen en planten, veredeling en landbouwkundig onderzoek.