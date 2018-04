2 Sisters sluit voormalige fabriek Vion

Het Britse voedingsbedrijf 2 Sisters Food Group sluit een kippenfabriek in het Schotse Cambuslang waardoor 450 werknemers op straat komen te staan.

2 Sisters, in ons land eigenaar van Storteboom, kreeg de fabriek in 2013 in bezit door de overname van een groot deel van de toenmalige Britse activiteiten van Vion.

Voedselschandaal

2 Sisters zit al geruime tijd in moeilijkheden na de onthulling van een voedselschandaal in één van haar andere fabrieken. Bovendien lukt het de onderneming maar niet om de voormalige kippendivisie van Vion UK voldoende winstgevend te maken. “Sinds de overname hebben we alles geprobeerd om de zaken weer ten goede te keren. We hebben sinds 2014 miljoenen in de fabriek geïnvesteerd en die ook uitgebreid door meer mensen aan te nemen, maar het is nog altijd een zwaar verlieslatende activiteit”, verklaart het voedingsbedrijf.

Nederlandse activiteiten

2 Sisters is van plan ook een fabriek in Engeland te sluiten, maar schermt aan de andere kant steeds met beloften over nieuwe arbeidsplaatsen. Over de situatie van de Nederlandse activiteiten worden nooit mededelingen gedaan.