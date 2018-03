Winnaar Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018: Peter van der Avoird

Peter van der Avoird van Van der Avoird Trayplant, kweker van uitgangsmateriaal voor aardbei en framboos in Bavel (Noord-Brabant), is donderdag 29 maart uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018.

Uit handen van juryvoorzitter Marc Calon, ontving hij in Hotel Theater Figi in Zeist de hoofdprijs: een cheque ter waarde van € 12.500. “De vijf genomineerden ontliepen elkaar dit jaar niet veel, het zijn allemaal bedrijven die sterk gericht zijn op hun afnemers”, aldus Calon, juryvoorzitter en algemeen voorzitter van LTO Nederland. “Het was dit jaar een spannende verkiezing, met uiteindelijk een fantastische en terechte winnaar.”

Juryrapport: bedrijfsresultaat is teamresultaat

In het juryrapport wordt Van der Avoird omschreven als de machinekamer van fruitteelt. Van der Avoird Trayplant is een prachtige loot aan Uitgangsmateriaal NL. Peter van der Avoird heeft in 15 jaar een bloeiend bedrijf in kweekmateriaal voor framboos en aardbei opgezet. Hij behoort tot de marktleiders in Europa.

Hij ontwikkelde een eigen techniek om framboos en aardbei via trayplanten te vermeerderen. Het betekent een enorme efficiencyslag. Hij heeft licenties voor vermeerdering van toonaangevende rassen. Peter van der Avoird is dé ondernemer op het bedrijf, maar hij betrekt zijn mensen er nadrukkelijk bij. In zijn opzet vormen gemotiveerde mensen de pijler van het bedrijf. Het bedrijfsresultaat is een teamresultaat. Ook in de omgeving hecht hij aan een license to produce.

‘Van der Avoird Trayplant is innovatief en voorloper op het terrein van bedrijfsvoering’

Van der Avoird Trayplant is innovatief, en een voorloper op het terrein van bedrijfsvoering. De financiële kengetallen klinken als een klok. In de opzet tellen lessen uit een mislukt Spaans avontuur. Hij ziet nog volop kansen voor de toekomst, maar stapt daar pas in als zijn team er klaar voor is.

Nog 4 genomineerden

De andere 4 genomineerden voor de prijs waren:

Dit jaar was de 23ste editie van de verkiezing Agrarisch Ondernemer van het Jaar. De verkiezing is een initiatief van Boerderij, Groenten & Fruit en Pluimveehouderij. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met de partners ABN AMRO, ForFarmers, NVM en VanDrie Group.

Publieksprijs

In de ogen van het publiek was Van der Avoird eveneens de terechte winnaar. Hij ging er eerder op de dag ook al vandoor met de publieksprijs. Uit handen van Gerard van Langen van Amigo Plant, de winnaar van de Publieksprijs in 2017, ontving hij een cheque van € 2.500. Van de Avoird kreeg 30% van de stemmen.