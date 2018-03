Wetsvoorstel veedichte gebieden ongewijzigd naar Kamer

SP-Kamerlid Frank Futselaar en GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff dienen vrijdag 8 maart hun initiatiefwet ‘Veedichte gebieden’ in voor behandeling in de Tweede Kamer.

Ze markeren dit moment bij het provinciehuis in Den Bosch, omdat de wet vooral bestemd is om de problematiek in Noord-Brabant op te lossen. De wet wordt in de wandelgangen ‘De Brabantwet’ genoemd.

Het wetsvoorstel veedichte gebieden geeft provincies de mogelijkheid om in gebieden in te grijpen in de omvang van de veestapel, als de kwaliteit van de leefomgeving in gevaar komt. Dat kan door een maximum aantal dieren, maximum aantal bedrijven of een maximale omvang per bedrijf vast te stellen. Provincies kunnen zelf gebieden aanwijzen die als ‘veedicht’ gebied.

Wetsvoorstel initiatief Martijn van Dam

Het wetsvoorstel is ontwikkeld onder leiding van toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam, maar werd niet eerder ingediend voor een wetstraject omdat regeringspartij VVD dit niet wilde. Het wetsvoorstel is niet gewijzigd door de initiatiefnemers. “De wet zit goed in elkaar en een eerdere versie is al bekeken door de Raad van State. Daarom kan dit wetstraject mogelijk sneller verlopen”, aldus Futselaar.

De politicus vindt dat de wet nog steeds nodig is, om regionale overheden de mogelijkheid te geven om in te grijpen in de omvang van de veehouderij. ‘Het kabinet heeft deze problematiek ook schoorvoetend onderkend, door in te zetten op een warme sanering voor de varkenshouderij, maar dat is niet voldoende”, vindt Futselaar.

Rik Grashoff (links) en Frank Futselaar. - Foto: ANP

Futselaar verwacht in de Tweede Kamer wel wat kritiek op het wetsvoorstel, maar ziet de discussie graag tegemoet. Hij voegt er aan toe dat de wet vooral een reactie is op een wens vanuit Noord-Brabant om in te kunnen grijpen. Die roep komt van een provinciebestuur met VVD, SP, D66 en PvdA.

Boeren hoeven volgens Futselaar niet te vrezen voor de wet. “Je ziet nu dat de verhouding tussen boeren en burgers regelmatig verstoord wordt door de problematiek die er speelt. De wet kan ook een middel zijn om de verhoudingen tussen boeren en burgers in het buitengebied weer te verbeteren”, verwacht Futselaar.