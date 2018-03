Voedselbeleid richten op minder dierlijke producten

De Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert om in het huidige voedselbeleid voor te sorteren op een menu met minder dierlijke producten.

Dat staat in het advies dat de Raad begin april presenteert over een duurzamer en gezonder voedselsysteem. “In 2050 zal ons menu minder dierlijke producten bevatten en zal de productieruimte voor de veehouderij kleiner zijn”, aldus Rli. De raad adviseert om in het huidige voedselbeleid in te spelen op deze ontwikkeling, zodat de negatieve gevolgen van de noodzakelijke omschakeling worden verkleind en de kansen kunnen worden benut.

Door meer te richten op een duurzaam en gezond voedselsysteem worden volgens Rli de klimaat- en milieuproblemen in de veehouderij gemakkelijker opgelost en wordt tegelijkertijd de leefomgeving gezonder.