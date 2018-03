Veel haken en ogen aan systeem inkomenssteun

Het systeem van directe betalingen aan boeren is in 2015 veranderd, maar dat heeft nauwelijks geleid tot vereenvoudiging en doelgerichtheid over het naar elkaar toebrengen van steunniveaus.

Dat constateert de Europese Rekenkamer in een verslag over de basisbetalingsregeling binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Veel opties en uitzonderingen

De Europese Unie trekt jaarlijks ongeveer € 18 miljard uit aan directe inkomenssteun voor 4 miljoen boeren. De regeling ken veel opties en uitzonderingen, die er soms toe leiden dat het geheel erg ingewikkeld wordt met grotere administratieve lasten voor de lidstaten. Bovendien konden boeren er in sommige gevallen van profiteren door ‘uitzonderlijke winsten te realiseren’, aldus de Europese Rekenkamer in een rapport dat donderdag 15 maart is verschenen.

Grote bedrijven bevoordeeld

Omdat de inkomenssteun voor een groot deel is gebaseerd op de omvang van een bedrijf (hectaretoeslag) worden grotere landbouwbedrijven erdoor bevoordeeld, aldus het rapport. Een van de beperkingen is dat het systeem geen rekening houdt met de marktomstandigheden, het gebruik van de grond of de individuele omstandigheden van een bedrijf. Bovendien is de regeling niet gebaseerd op een analyse van de algemene inkomenssistuatie van de boeren”, aldus aldus João Figueiredo, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag.

Waarde van wat boeren terugdoen

De Europese Rekenkamer beveelt aan om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (na 2020) rekening te houden met factoren die van invloed zijn op het inkomen van boeren en ook de behoefte aan ondersteuning. Tegelijk moet er ook gekeken worden naar de waarde van hetgeen de boeren daarvoor terug doen (naast de productie van voedsel).