Syngenta schikt voor € 1,2 miljard met boeren

Syngenta treft een schikking van $ 1,5 miljard (€ 1,2 miljard) met Amerikaanse boeren. Het is de grootste schikking in de landbouw.

Amerikaanse boeren legden volgens persbureau Reuters een claim neer bij het van oorsprong Zwitserse zadenproducent vanwege de verkoop van niet-toegelaten GMO-maiszaden. Het bewuste MIR 162 is een transgeen maiszaad dat nog niet in China was toegelaten. Het exporteren van de mais naar China zorgde voor schade bij de Amerikaanse boeren. Die willen ze nu op de zadenproducent verhalen. De boeren vinden dat Syngenta hen heeft misleid.

Vanaf 2011 verkoopt Syngenta MIR 162 in de VS. Het product was al in 2010 toegelaten door het ministerie van landbouw. In hetzelfde jaar stonden belangrijke importerende landen Japan, Zuid-Korea en Taiwan het toe voor de import. De EU stond de import toe in 2012. Brazilië en Argentinië hadden op dat moment ook de teelt toegestaan. Toelating voor import in China was in maart 2010 aangevraagd, maar werd pas in december 2014 verleend.

Grootste schikking in landbouw

Voor zover bekend is dit de grootste schikking in de agrarische bedrijfswereld. In totaal zijn meer dan 100.000 ondernemers betrokken bij deze zaak.

Handelshuis Cargill heeft ook een schadeclaim bij Syngenta neergelegd, hun zaak wordt apart beoordeeld.

In juni vorig jaar kregen 7.000 boeren uit de staat Kansas ruim $ 200 miljoen aan schadevergoeding vanwege dezelfde GMO-mais.