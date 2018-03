Schouten presenteert aanpak mestfraude in september in Brussel

Minister Carola Schouten van landbouw wil in september bij de Europese Commissie een handhavingsstrategie presenteren over de aanpak van mestfraude. Dat zegt ze in reactie op vragen van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer op dinsdag 27 maart.

Grashoff wilde weten welke extra maatregelen Schouten neemt, nu de Europese Commissie in het voorstel voor een nieuwe derogatie eist dat mestfraude wordt aangepakt.

Schouten reageert dat er al volop wordt gewerkt aan de aanpak van mestfraude en dat ze nog niet in details wil treden over het plan. Ze wijst er wel op dat een deel van de beschikbare handhavingscapaciteit wordt verschoven van controle op derogatie naar aanpak van mestfraude. Sectoraanpak mestfraude De handhavingscapaciteit voor derogatie is van 7 naar 5% gegaan, waardoor er die handhavingscapaciteit kan worden ingezet om mestfraude aan te pakken. Daarnaast wordt onderzocht hoe de hoogte van de boetes en het boetesysteem voor mest zich verhouden tot boetes op andere beleidsterreinen. Op het ministerie vindt deze week weer bestuurlijk overleg plaats over de aanpak van mestfraude, naar aanleiding van de sectoraanpak die sinds begin dit jaar is begonnen.