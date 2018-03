PvdD wil af van luchtwassers in de veehouderij

De Partij voor de Dieren wil een moratorium op de installatie van luchtwassers en pleit ervoor om luchtwassers uit de maatlat duurzame veehouderij te halen.

Esther Ouwehand van de PvdD diende hiervoor moties in. Luchtwassers verhogen volgens haar het brandgevaar en verslechteren de luchtkwaliteit in de stal. Bovendien zijn er volgens Ouwehand ernstige twijfels over de effectiviteit van de luchtwassers. Hierover zou op niet al te lange termijn een rapport van de Wageningen UR worden gepubliceerd. PvdD pleit er mede daarom voor om voorlopig geen luchtwassers te installeren.

Schouten wil luchtwassers behouden

Minister Carola Schouten van landbouw ontraadt de moties. Ze vindt dat luchtwassers een belangrijke functie hebben voor de omgeving van intensieve veehouderijbedrijven. Een moratorium op de installatie van luchtwassers vindt de minister ook niet nodig.