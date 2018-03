Peter van der Avoird wint Publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018

De publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018 gaat dit jaar naar Peter van der Avoird van Van der Avoird Trayplant, kweker van uitgangsmateriaal voor aardbei en framboos in Bavel (Noord-Brabant).

Uit handen van Gerard van Langen van Amigo Plant, de winnaar van de Publieksprijs in 2017, ontving hij in Hotel Theater Figi in Zeist een cheque van € 2.500. Van der Avoird kreeg 30% van de stemmen.

Peter van der Avoird wint de Publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2018. - Foto: Peter Roek

De andere genomineerden voor voor de prijzen waren Arjan Biesheuvel van Biesheuvel Knoflook, teler van verse knoflook in Slootdorp (Noord-Holland), Bartele en Rianne Holtrop van Boer Bart, biologische melkveehouderij in Rotstergaast (Friesland), Anton en Janine Witte van VOF Witte Wezenspyk, kaasboerderij en schapenhouders in Den Burg (Noord-Holland) en Kees en Connie Steendijk van De Korenschoof, akkerbouw en geitenhouderij in Kamperland (Zeeland).