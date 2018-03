Pachtersbond doet beroep op minister

Overheidsingrijpen is nodig om de impasse over pacht te doorbreken.

Voorzitter Piet van der Eijk van pachtersbond BLHB deed een oproep aan minister Carola Schouten van LNV tijdens het jaarcongres van zijn organisatie, donderdag in Nijkerk, om de pachtwet aan te passen. Pachters en verpachters zijn er onderling niet uitgekomen bij gesprekken vorig jaar juni.

Schouten komt met drie opties

De minister komt rond Pasen met haar visie op de pacht, vertelde topambtenaar Aldrik Gierveld van LNV. Ze kiest uit een van drie opties, zei hij: kleine aanpassingen van de huidige systematiek, de betrokken partijen zelf verantwoordelijkheid geven of de Pachtwet aanpassen. Voor die laatste optie kiest de pachtersbond dus.

Pachters hebben het ecnomisch moeilijk. Foto: Martijn ter Horst

‘Pachtbeleid heeft twee gezichten’

Elf jaar geleden ging een nieuw pachtbeleid in werking. Maar daar is veel onvrede over. Met name de achteruitgang van reguliere, langdurige pacht en de opkomst van kortdurende, geliberaliseerde pacht wordt gezien als onwenselijk. Er zijn zorgen over de kwaliteit van de bodem die niet gebaat is bij kortetermijnbeheer, gedreven door hoge prijzen. Ook hebben pachters het economisch moeilijk. Volgens Gierveld heeft het pachtbeleid twee gezichten, ‘en daar moet harmonie in komen.’ De minister ziet het pachtbeleid in samenhang met beleid voor duurzaam grondbeheer en klimaatbeleid. Van der Eijk juicht dat toe.

‘De overheid mag geen januskop hebben’

LNV-topambtenaar Aldrik Gierveld

De minister is in gesprek met haar collega van Binnenlandse Zaken over het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is veel boeren een doorn in het oog dat dit kiest voor het hoogste rendement en gronden via veilingen bij opbod uitgeeft. Topambtenaar Gierveld zegt dat de overheid zich van dit probleem bewust is. “De overheid mag geen januskop hebben”, zei hij, doelend op de tegenstrijdigheid van financieel rendement op overheidsgronden en het belang van duurzaam grondbeheer.