Minder bouwvergunningen afgegeven

Voor het zesde jaar op rij zijn minder agrarische bouwvergunningen afgegeven dan het jaar ervoor. In 2017 werden 1.553 vergunningen afgegeven, terwijl dat er in 2016 nog 1.703 waren.

In 2012 werden nog 2.722 bouwvergunningen voor stallen, schuren en kassen verleend. De jaren erop waren dat er respectievelijk 2.544, 2.494 en 2.020. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale bouwoppervlakte is met ongeveer 3,3 miljoen vierkante meter min of meer gelijk gebleven sinds 2012. Alleen in 2014 en 2015 was er een dip naar 2,4 miljoen vierkante meter.

Afname in rundveehouderij

De afname van het aantal vergunningen in 2017 is vooral te zien bij de (rund)veehouderij. Het aantal vergunningen voor de rundveehouderij daalde van 385 naar 240, na een groeispurt in de jaren in aanloop naar de afschaffing van het melkquotum. Toen werden jaarlijks ruim 800 vergunningen verleend.