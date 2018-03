Meeste bezwaren betalingsrechten afgehandeld

De meeste bezwaren over betalingsrechten zijn afgehandeld. Op 9 maart 2018 had RVO.nl nog 200 bezwaren in behandeling waarvan het merendeel (160) betrekking had op het aanvraag jaar 2017.

Dat meldt de uitvoeringsorganisatie in antwoord op vragen van Boerderij.

De stroom bezwaren is nu verschoven naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Daar zijn nog circa 450 beroepszaken aanhangig, waarvan circa 300 betrekking hebben op 2015. De verwachting is dat een groot deel van die zaken nog dit jaar op zitting gaan komen en afgehandeld worden.

Afhandeling bezwaren 2015 tijdrovend

In 2017 moest rond deze tijd nog een fors aantal bezwaren van voorgaande jaren worden afgehandeld. Daarbij ging het vooral om bezwaren tegen de toekenning en uitbetaling van rechten in 2015. Over het jaar 2015 zijn in totaal bijna 7.000 bezwaren ingediend waarvan ruim de helft is toegekend. Over de afhandeling is zelfs gedebatteerd in de Tweede Kamer.

Met name de afhandeling van bezwaren over betalingsrechten die hoorden bij overgedragen grond waren tijdrovend. Dat kwam onder meer omdat bij dergelijke overdrachten meerdere partijen betrokken waren. Over het aanvraagjaar 2016 is iets minder dan de helft van het aantal bezwaren toegekend.

Uitbetaling aanvragen 2017 op schema

De uitbetaling van de aanvragen 2017 liggen volgens RVO op schema. Begin maart hadden ruim 39.000 aanvragers de volledige betaling ontvangen. Inclusief 937 afgewezen aanvragen is 87% van de aanvragen daarmee afgehandeld. In totaal ging dat om € 561 miljoen. Bijna 5.800 bedrijven hadden in ieder geval een eerste betaling ontvangen voor in totaal € 86 miljoen. Dat is 12,5% van de aanvragen.

Volgens het betaalschema zou eind januari 95% van de aanvragers de basisbetaling ontvangen moeten hebben en ‘waar mogelijk de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers’.