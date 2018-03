Lokale partijen zetten opmars voort

Gemeentelijke partijen zetten hun opmars voort, van de landelijke partijen blijft CDA het grootst in gemeenteraden.

De VVD herstelt zich voor het eerst sinds het begin van deze eeuw op gemeentelijk niveau, ook GroenLinks wint. D66, PvdA en SP verliezen. De PVV breidt het aantal gemeenten uit, waar ze is vertegenwoordigd.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen laat een trend (toenemende invloed van lokale partijen) zien die al sinds het begin van deze eeuw gaande is. De uitslag zal in Den Haag op landelijk niveau niet tot veranderingen leiden. De regerende partijen worden niet afgerekend bij gemeenteraadsverkiezingen, al leiden partijen zelf wel uit de verkiezingen af dat de kiezers hun blijven steunen.

Foto: ANP

Een derde stemmen naar lokale partijen

De kiezer, die in iets groteren getale kwam opdagen dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, neemt op gemeentelijk niveau steeds vaker afstand van de ‘Haagse’ partijen. Ongeveer een derde van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen ging naar een niet-landelijke lijst.

Dat is het landelijke beeld nadat de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn geteld. De kiezer wil steeds vaker dat het gemeentelijke beleid door partijen met diepe lokale wortels wordt bepaald. Desondanks nemen landelijke partijen gezamenlijk nog steeds het overgrote deel van de gemeentelijke raadszetels in. In een groot deel van de Nederlandse gemeenten neemt een gemeentelijke partij het voortouw bij de vorming van de colleges, die het beleid in de gemeenten maken.

CDA handhaaft sterke positie

Het CDA handhaaft haar sterke positie in veel gemeenten, waarbij een praktisch aaneengesloten strook van gemeenten langs de oostgrens van Oost-Overijssel tot Noord-Limburg opvalt. De ChristenUnie is de grootste in een gebied rondom Zwolle, inclusief de Overijsselse hoofdstad. De VVD heeft een sterke posities in plattelandsgemeenten in Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.

In de agrarische gemeente Zeewolde is Leefbaar Zeewolde verreweg het grootst met zeker 5 van de 19 zetels. Bij de eerste telling volgden VVD, ChristenUnie, CDA en D66 elk met 2 zetels. Bij de verdeling van de restzetels luisterde het aantal stemmen zo nauw, dat burgemeester Gerrit Jan Gorter in de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 maart meldde dat de definitieve zetelverdeling op dat moment nog niet kon worden bekendgemaakt.

In het Dalfsen (Ov.), kwam de partij van CDA-Kamerlid en voormalig gemeenteraadslid Maurits von Martels één stem te kort voor een zesde raadszetel. Het CDA vraagt hertelling aan, zo meldt de Stentor.