Linkse partijen willen voorlopig geen vergunningen PAS

GroenLinks, SP, PvdA en PvdD willen dat voorlopig geen vergunningen worden verleend waarbij stikstofontwikkelruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt gebruikt. Ze willen dat de onzekerheden rondom de daadwerkelijke ontwikkelruimte eerst zijn weggenomen.

Daarnaast vragen de partijen het ministerie om grondig onderzoek te doen naar de werkwijze van PAS en de onzekerheden bij metingen en berekeningen van de ontwikkelruimte.

Aanleiding voor de motie is de uitspraak van de Raad van State. Die schorste enkele vergunningen omdat niet duidelijk is of er sprake is van stikstofontwikkelruimte en omdat niet uitgesloten is dat de extra stikstofuitstoot nadelig is voor de natuur.

Schouten wil vergunningverlening niet stilleggen

Minister Carola Schouten (landbouw) wil de vergunningverlening niet stilleggen. “Dat zou betekenen dat er bijna niks meer kan. Dat is op basis van de jurisprudentie ook niet nodig en het is ongewenst”, zegt ze. Ze voegt er aan toe dat geen vergunningen meer worden verleend als 60% van de ontwikkelruimte wordt benut. Als er nog meer dan 40% ruimte is, is het nog verantwoord om de ruimte uit te geven, aldus de minister.

Na de zomer komt een tussenevaluatie van de PAS. De Kamer stemt volgende week over de moties.