Jaarlijks 150 mestfraude-zaken op bord OM

Mestfraude houdt de autoriteiten volop bezig. Jaarlijks gaat om zo’n 150 zaken.

Met jaarlijks ongeveer 150 onderzoeken blijven het openbaar ministerie, de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit continu druk met mestfraude. Van de 150 opsporingsonderzoeken worden er tien tot twintig per jaar beschouwd als een grote zaak, meldt het OM.

Het omvangrijke onderzoek dat dinsdag leidde tot zoekingen en inbeslagname van 35 vrachtwagens en enkele personenauto’s bij het bedrijf Daas in Wintelre wordt door het OM ook als een ‘grote zaak’ aangeduid. Het bedrijf wordt verdacht van stelselmatige mestfraude, overtreding van de beladingsnormen, overtreding van de arbeidstijdenwet en het illegaal gebruik van rode diesel.

Omvang mestfraude Wintelre zou € 10,9 miljoen bedragen

Hetzelfde bedrijf werd in november 2016 bezocht in het kader van een ander strafrechtelijk onderzoek. “Het vermoeden is dat de verdachte daarna gewoon door is gegaan met frauderen”, aldus een melding van de politie. De omvang van de fraude zou volgens NRC Handelsblad € 10,9 miljoen bedragen.

In de afgelopen maanden werden verschillende huiszoekingen gedaan bij diverse bedrijven, die volgens het Openbaar Ministerie op zich los van elkaar staan. Het gaat om aparte (strafrechtelijke) onderzoeken, wat niet wil zeggen dat er geen verbanden zijn tussen de betrokken bedrijven.

Mestfraude ‘ernstige en zeer ondermijnende criminaliteit’

Het OM ziet mestfraude als een ernstige en zeer ondermijnende criminaliteit “Uit onderzoeken blijkt dat er wordt gefraudeerd met het ophalen, transporteren, afleveren, bemonsteren, wegen en verantwoorden van mest”, aldus het OM. “Het doel hiervan is de mestafzetkosten te drukken. Daarnaast worden meststromen bewust versluierd om bestuurlijke boetes van de RVO en de NVWA te ontlopen.”

Een greep uit mestfraudezaken die de afgelopen maanden speelden

De gemeente Deurne heeft begin deze maand aan het loonbedrijf Nooijen in Deurne opgedragen te stoppen met de verwerking en opslag van mest van derden. Het loonbedrijf verwerkt mest van derden in strijd met het bestemmingsplan, zegt de gemeente. Eerder dit jaar werd een onderzoek gedaan bij het bedrijf.

In februari van dit jaar deed NVWA in samenwerking met politie, douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek bij mesttransporteur Haumann in Noord-Limburg.

Begin oktober vorig jaar hield de NVWA samen met de politie twee veehouders en drie medewerkers van een mesthandel en -transporteur aan in het kader van strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte en fraude met mest.

In oktober 2017 deed de politie onderzoek op 2 bedrijfslocaties in het noorden van Limburg in een onderzoek naar fraude met mest en afvalstoffen bij een biovergister.

In december vorig jaar werd tegen een directeur van de Puttense bedrijven Recycling Nederland en Enorgha uit Putten een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd, en daarbij een beroepsverbod voor drie jaar op een beleidsbepalende functie bij een afvalbemiddelings- en/of verwerkingsbedrijf.

Cumela: ‘blij dat NVWA echt aan het handhaven is’

Loonwerkersorganisatie Cumela is blij dat de NVWA samen met de omgevingsdiensten echt aan het handhaven is. Of de actie terecht is kan Cumela niet over oordelen. “Het bedrijf is verdacht en niet veroordeeld.” Het bedrijf staat niet goed bekend in de sector en is sinds 2006 op eigen verzoek geen lid meer van Cumela.

Of de blokkade van de auto’s effect zal hebben op de mestdistributie zal op dit moment meevallen. “Op een totaal van ruim 1.000 auto’s zijn 35 auto’s niet zo veel. Maar als we echt middenin het uitrijdseizoen zitten, is elke auto nodig”, zegt Hans Verkerk van Cumela.