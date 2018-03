Innovatie Award LIV voor Zuiver Voer van AgruniekRijnvallei

AgruniekRijnvallei heeft de LIV Innovatie Award gewonnen voor de unieke bewerking van elke grondstof voor Zuiver Voer.

Het unieke in Zuiver Voer zit in het gebruik van zuivere grondstoffen die elk een specifieke bewerking krijgen, waardoor de voederwaarde gegarandeerd blijft. In traditioneel geproduceerd veevoer worden alle grondstoffen tegelijk gemalen met een hamermolen en vervolgens door een pers verder verkleind.

De fijnheid die hierdoor ontstaat, is niet voor iedere grondstof en diergroep wenselijk. Uit nutritioneel oogpunt is een fijne vermaling voor de ene grondstof beter dan voor de andere. Door de individuele behandeling van grondstoffen is het mogelijk de grondstoffen op te delen in verschillende fracties en zo voor verschillende diercategorieën het beste component te gebruiken. De deeltjes van diverse grondstoffen worden weer gecombineerd tot één kern, waardoor ze beter toepasbaar zijn. Deze techniek om de structuurwaarde te verbeteren wordt met name toegepast in pluimveemeel.