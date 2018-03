Gemiddelde grondprijs weer boven € 60.000

Aanzienlijke prijsstijging grasland. In 1 maand € 6.000 per hectare duurder.

In Nederland is vorige maand meer betaald voor een hectare landbouwgrond. Dit blijkt uit maandcijfers van Kadaster. Landelijk daalde de waarde van landbouwgrond in januari nog. Volgens deskundigen werd dat mede veroorzaakt door de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij. Een maand later is er dus een einde gekomen aan die daling. Vorige maand lag in Nederland de gemiddelde grondprijs op € 62.000 per hectare. In januari was dat € 59.000. Een stijging van 5%.

Grasland fors duurder

Daalde de waarde van grasland in januari fors tot gemiddeld € 53.000 per hectare, ten opzichte van december 2017, in februari is er aanzienlijk meer betaald, namelijk gemiddeld € 59.000 per hectare. Makelaars hebben al eerder aangeven dat in landbouwintensieve gebieden, dus waar grote, financieel gezonde melkveebedrijven zitten, de grondprijs blijft stijgen. In gebieden waar de vraag vanuit de melkveehouderij minder groot is en waar grasland niet of minder geschikt is voor andersoortige gewassen staat de prijs onder druk.

Bouwland goedkoper

De prijsontwikkeling van bouwland kent vele ups en downs. In november 2017 werd nog gemiddeld € 70.000 per hectare bouwland betaald. Een maand later € 8.000 per hectare minder. Volgens cijfers van Kadaster ligt de gemiddelde prijs van bouwland in februari op € 66.000 per hectare. Dat is iets lager dan in januari.

Beperkt aantal transacties per maand

Een opmerking over deze maandcijfers is wel op zijn plaats, want incidenteel kan er een sterke fluctuatie in de gemiddelde grondprijzen optreden, aldus Kadaster. Het gaat om relatief weinig transacties per maand. Een uitschieter naar boven of onder kan de gemiddelde prijs sterk beïnvloeden. Dit was duidelijk zichtbaar bij de prijsontwikkeling van bouwland in juli en augustus vorig jaar. Toen waren er in de Flevopolder een aantal transacties van ruim een ton per hectare bouwland.