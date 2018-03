Fransen eisen opheldering over Nederlandse fraude

De Kamers voor de Landbouw in het Franse Bretagne eisen in een open brief aan EU-commissaris Phil Logan opheldering over de ‘fraude die georganiseerd is in Nederland waardoor veehouders de regels uit de nitraatrichtlijn konden omzeilen’.

De veehouders in Bretagne zijn ‘stomverbaasd’ dat zij ‘wel alles moeten doen om aan de regels te voldoen, terwijl in Nederland wordt gefraudeerd’.

‘’Wat bent u van plan te doen aan deze fraude op grote schaal, die mogelijk is gemaakt door een derogatie die aan één lidstaat is toegestaan en die is uitgevoerd door diegenen die, fraudeleus zeggen we nogmaals, de hele Europese melkveesector straft”, schrijven de 4 organisaties in een brief op poten.

Welke fraude de Fransen precies bedoelen, is overigens niet duidelijk.

‘Derogatie zonder adequate en doeltreffende controles’

“Hoe heeft de Europese Unie een derogatie op de nitraatrichtlijn kunnen toestaan aan de Nederlandse staat zonder zich ervan te verzekeren dat er adequate en doeltreffende controles zijn om inbreuken te voorkomen, inbreuken die vandaag verantwoordelijk zijn voor het verstoren van de concurrentie en die ook verantwoordelijk zijn voor een flink deel van de voorraden melkpoeder die de zuivelmarkt naar beneden duwen?”, staat in de brief.

Het Franse vee-instituut l’Institut de l’élevage berekende al eerder dat de fraude elke Nederlandse melkveehouderij een voordeel van naar schatting € 10.000 heeft opgeleverd.

Niet eerder ingegrepen

De Bretonse organisaties vragen zich ook nog af waarom de Commissie niet eerder heeft ingegrepen. “Waarom heeft de Commissie ook niet veel eerder deze link ontdekt tussen het niet respecteren van de regels, het duidelijk gebrek aan belangstelling voor de vrijwillige vermindering van de melkproductie in Nederland op het dieptepunt van de crisis en een aanzienlijke toename van de melkproductie in Nederland in dezelfde periode?”

“Het is niet verbazingwekkend dat de Bretonse boeren die al meer dan 20 jaar vastzitten in en gecontroleerd worden op de zogenaamde gemeenschappelijke regels achterdochtig zijn als het gaat over de vrije en niet zo huichelachtig verdorven concurrentie. Het is niet verbazingwekkend dat zich in de landbouwwereld zo snel een euroscepsis is ontwikkeld.”