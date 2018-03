Export daalt met € 500 miljoen bij harde brexit

Bij een harde brexit zal de Nederlandse export van agrarische producten naar het Verenigd Koninkrijk (VK) dalen met gemiddeld 2% voor de belangrijkste agrarische exportproducten. Dat komt neer op ongeveer € 500 miljoen.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Exploring the impacts of two Brexit scenarios on Dutch agricultural trade flows’ van Wageningen Economic Research (WER), dat vrijdag 2 maart is gepubliceerd.

In het rapport wordt een schatting gemaakt van de impact van de brexit op de agrarische handelspositie van Nederland voor met name vlees, zuivel en groente op basis van twee mogelijke realistische handelsscenario’s die de toekomstige handelsrelatie van de EU met het VK zouden kunnen worden. In beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het VK geen onderdeel meer is van de interne markt van de EU.

Weinig verandering bij zachte brexit

Bij het eerste scenario, een zachte brexit, – de versie met een vrijhandelsakkoord – zal er weinig veranderen. De agrarische exportvolumes naar de VK zullen vergelijkbaar zijn met voor de brexit, verwachten de WER-onderzoekers. Er zijn in dit scenario geen importtarieven. Wel zijn er douaneformaliteiten die moeten worden afgehandeld.

Harde brexit: importtarieven en hogere handelskosten

Bij het tweede scenario, een harde brexit, is de situatie heel anders voor de Nederlandse export. In dat geval zijn er geen afspraken tussen de EU en het VK over een nieuwe handelsrelatie en wordt er teruggevallen op WTO-afspraken. De handel zal belemmerd worden door importtarieven en hogere handelskosten.

Gevolgen voor kaas, pluimvee-, rund- en varkensvlees

Volgens de onderzoekers zal de export van pluimveevlees in dat scenario met 3,3% afnemen. De varkens- en rundvlees-export zal met ongeveer 2% teruglopen. De Nederlandse kaasafzet in de VK daalt met naar schatting 2,3% en de tomatenuitvoer verliest 1% van de afzet.

VK blijft belangrijke afzetmarkt

Toch zal de VK ook na de brexit een belangrijke afzetmarkt blijven, stellen de WER-onderzoekers. 10% van alle geëxporteerde agrarische producten vindt zijn weg naar de VK. Wel adviseren de onderzoekers om alternatieve markten te zoeken en om de toekomstige formaliteiten rondom belasting, douane en inspecties op orde te brengen om op die manier de handelskosten met de VK zo laag mogelijk te houden.