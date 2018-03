EU-parlement wil actie tegen bijensterfte

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie en de lidstaten worden gevraagd meer te doen om de bijen te beschermen.

Het parlement vindt dat er een EU-breed plan moet komen om bijensterfte tegen te gaan en de uitgedunde bijenpopulatie te versterken.

De aanleiding voor de resolutie is een rapport van de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa. Die meldde deze week dat wilde bijen, hommels en honingbijen risico’s lopen door het gebruik van de neonicotinoïden imidacloprid, tjhiamethoxam en clothianidin. Het maakt wel uit hoe de insectenbestrijders worden gebruikt en via welke weg insecten met het middel in contact komen. De resolutie is aangenomen met 560 stemmen voor, 27 tegen en 28 onthoudingen.

Onderzoek naar bijen ziekmakende middelen

Het Europees parlement vindt dat de EU meer moet doen om bijen weerbaarder te maken tegen ziekten zoals de Varroa-mijt en Amerikaans vuilbroed. Er moet meer onderzoek komen naar gewasbeschermingsmiddelen waar bijen geen last van hebben. Alle middelen die bijen ziekmaken moeten worden verboden, als dat wetenschappelijk is bewezen. Ook moeten telers melding krijgen in welke perioden bijen gevoelig zijn voor insecticiden. Dan kunnen ze daar hun spuitstrategie op aanpassen.

Verder willen de Europarlementariërs dat imkers ondersteuning krijgen om hun bijen gezond te houden. De EU moet het budget voor nationale bijencampagnes met 50% verhogen. Imkers moeten financieel worden gecompenseerd als hun bijenvolken verloren gaan. Ook moet de consumptie van honing worden gestimuleerd.

76% voedselproductie gebaseerd op bestuiving

Bijen verdienen bescherming, zegt de Hongaarse rapporteur Norbert Erdos. “Want 76% van alle voedselproductie in de EU is gebaseerd op bestuiving. Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselzekerheid.”

De EU telt ongeveer 600.000 imkers, die samen 250.000 ton honing per jaar produceren. Dat maakt de EU tot de tweede honingproducent in de wereld, na China. De EU importeert jaarlijks 200.000 ton honing, vooral uit China, Oekraïne, Argentinië en Mexico. Onderzoek van het onderzoeksbureau van de Europese Commissie (JCR) toont aan dat 20% van de geïmporteerde honing niet voldoet aan de Europese kwaliteitsnormen.