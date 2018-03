Agrarische product strijdmiddel in handelsoorlog VS

De Europese Unie bereidt zich voor op de dreigementen van Trump om invoertarieven te verhogen.

De Europese Unie heeft een lijst opgesteld van Amerikaanse producten, waaronder agrarische, waarop 25% heffing komt als president Trump zijn tariefdreiging volgt. Trump kondigde aan de tarieven voor staal en aluminium te verhogen naar respectievelijk 25% en 10% respectievelijk. Zaterdag 3 maart liet hij via Twitter weten de tarieven ook voor auto’s op te schroeven wanneer de EU haar tarieven opschaalt.

Persbureau Bloomberg heeft de door de EU opgestelde lijst in handen. De lijst omvat Amerikaanse producten met in totaal een waarde van € 2,8 miljard. Een deel daarvan bestaat uit agrarische producten ter waarde van € 345 miljoen, en bewerkte agrarische producten ter waarde van € 604 miljoen. In totaal ongeveer een derde van de waarde op de lijst. De lijst met de producten is bedoeld als boodschap naar Washington over de potentiële schade voor de Verenigde Staten wanneer Trump zijn plannen waarmaakt.

Voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, overlegt woensdag 7 maart met de eurocommissarissen over de vergeldingsvoorstellen.

Nevedi voorziet problemen voor oliehoudende zaden

Henk Flipsen, directeur van Nevedi, de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie, hoopt in eerste instantie dat de dreigementen over en weer met een sisser afloopt. Hij voorziet vooral problemen voor de zogenoemde crushing industrie in Nederland, wanneer de importheffing van 25% op agrarische producten erdoor komt. Deze bedrijven verwerken oliehoudende zaden als soja tot humane en dierlijke producten. “Deze grondstoffen komen onder meer uit de Verenigde Staten. Andere bedrijven die vooral met granen werken die uit Zuid-Amerika komen, zullen minder last ervaren van de opgelegde handelsbarrières”, aldus Flipsen. Hij acht het realistisch dat wanneer de EU hogere tarieven stelt voor Amerikaanse agrarische producten, de Verenigde Staten ook op Europese agrarische producten een hogere heffing vraagt. “Dan zijn de problemen voor Nederland als exportland veel groter.”

‘Extreem bezorgd over gevolgen handelsoorlog’

Paul Ryan, partijgenoot van Trump en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, liet eerder weten ‘extreem bezorgd te zijn over de gevolgen van een handelsoorlog’. Hij dringt er bij Trump dan ook op aan om zijn tariefwijziging in te trekken.