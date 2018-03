Duurzaamheidsafspraken mogelijk wettelijk vastgelegd

Het kabinet wil duurzaamheidsinitiatieven zoals ‘De kip van morgen’ een wettelijke status kunnen geven.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft haar wetsvoorstel hiervoor naar Raad van State gestuurd.

Right to challenge

Met het wetsvoorstel kunnen duurzaamheidsinitiatieven van ondernemers, maatschappelijke- en consumentenorganisaties wettelijk opgelegd gaan worden aan álle ondernemers. Ook ondernemers die niet mee willen doen met de verduurzaamheidsslag, moeten dit dan gaan doen. Zij kunnen de extra maatregelen wel aanvechten via een ‘Right to challenge’. Ze kunnen dan ontheffing of vrijstelling krijgen als ze kunnen aantonen dat ze op tenminste een gelijkwaardige wijze aan de duurzame ontwikkeling bijdragen.

Duurzaamheidsinitiatieven vanuit de keten liepen tot nu toe tegen de mededingingsregels aan. De nieuwe wet moet dat voorkomen. Zo werd ‘De kip van morgen’, waarbij pluimveehouders afspraken maakten met supermarkten over vleeskuikens met een hoger welzijnsniveau, afgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. - Foto: ANP

Eerlijke concurrentie

“Heldere regels voor marktordening zorgen voor eerlijke concurrentie en een gezonde economie. Wetgeving moet duurzame groei echter niet afremmen”, vindt verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer.

Duurzaamheidsinitiatieven die voor de wettelijke status in aanmerking willen komen, moeten aan een reeks voorwaarden voldoen. De verantwoordelijke minister beoordeelt dit. Zo moeten de voorstellen daadwerkelijk bijdragen aan het beoogde duurzaamheidsdoel en tegenstanders moeten worden gehoord. Ook moeten voor- en nadelen voor consumenten in beeld worden gebracht.

Als er voor een duurzaamheidsmaatregel onvoldoende draagvlak onder ondernemers is, zal deze maatregel niet in een wettelijke regeling worden vastgelegd. Ondernemers moeten het dan op een andere manier regelen. De Tweede- en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen, nadat de Raad van State het heeft beoordeeld.