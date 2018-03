Dier&Recht: geef Nederland geen derogatie

Hans Baaij van Dier&Recht heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen om Nederland geen derogatie te verlenen.

Baaij stelde een rapport op waarin hij stelling neemt tegen derogatie, en legde dit voor aan ambtenaren van de Europese Commissie die over het Nederlandse derogatieverzoek gaan. “Ik ben naar Brussel gegaan om de eenzijdige voorlichting over de derogatie te neutraliseren”, zegt Baaij.

De dierenwelzijnsorganisatie vindt het onverantwoord om Nederland derogatie te verlenen. Het is volgens de organisatie slecht voor de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast verwijst Dier&Recht naar de gevallen van mestfraude.

‘De milieuorganisaties pakken het niet op, dus doen wij het maar’

Voor Dier&Recht is het de eerste keer dat ze zich op het mestbeleid richt. “Het is misschien wat vreemd voor een dierenwelzijnsorganisatie, maar de milieuorganisaties pakken het niet op, dus doen wij het maar. We gaan ook over de dieren in de natuur en door het huidige beleid is de natuur een grote zooi geworden”, zegt Baaij. De achteruitgang van de natuur komt volgens hem voor een belangrijk deel door de veehouderij.

Met de actie om een nieuwe derogatie te voorkomen, wil Dier&Recht een krimp van de veehouderij bewerkstelligen. “Als er minder mest uitgereden mag worden, zal de hoogwaardige rundveemest de varkensmest uit de markt duwen”, beredeneert Baaij. Hij hoopt dat dit zal leiden tot een krimp van de varkenshouderij, waarbij bedrijven met een slechte luchtkwaliteit in de stallen als eerste gesaneerd moeten worden.

Petitie tegen derogatie

Dier&Recht is tevens een petitie gestart tegen derogatie. Deze is ruim 9.500 keer getekend. Het doel is 25.000 handtekeningen. Baaij wil deze aanbieden aan de Europese Commissie.

Het nitraatcomité dat een besluit neemt over het Nederlandse derogatieverzoek komt begin april weer bijeen. Het is nog niet helemaal zeker of het Nederlandse verzoek dan op de agenda staat. Het ministerie blijft bij zijn standpunt dat het medio april duidelijkheid verwachten te hebben over een nieuwe derogatie. De Nederlandse inzet is om de derogatie van afgelopen jaren voort te zetten. Hiermee mochten bedrijven met minimaal 80% grasland 230 of 250 kilo stikstof uit graasdiermest per hectare gebruiken, in plaats van de standaardnorm van 170 kilo.

Dier&Recht is een relatief kleine belangenorganisatie die zich richt op het verbeteren van dierenwelzijn, onder andere door rechtszaken aan te spannen. Eerder richtte de organisatie zich onder andere op veemarkten, diertransporten en dodingsmethoden voor kippen. Dier&Recht werkt nauw samen met Varkens in Nood.