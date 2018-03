Defensie gaat LTO informeren over oefeningen

Het ministerie van Defensie zal in het vervolg LTO Nederland informeren over grootschalige oefeningen in landbouwgebied.

Dat belooft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

Femke Merel Arissen van de Partij voor de Dieren stelde eerder deze maand vragen naar aanleiding van de commotie die was ontstaan door laagvliegoefeningen in de Achterhoek. Er was onder meer sprake van paniek in melkveestallen, doordat koeien schrokken van het geluid van helikopters.

Schadeclaims

De staatssecretaris zegt dat er uitgebreid informatie is verstrekt over de oefening, zowel via gemeenten als rechtstreeks naar betrokken boeren. Desalniettemin zal in de toekomst LTO worden opgenomen op de lijst van te informeren instanties.

Tot begin vorige week waren 278 meldingen gedaan, waarvan 45 schadeclaims, aldus de staatssecretaris.