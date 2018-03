Copa-Cogeca vreest voor handelspositie EU na importheffing VS

Europese Landbouwkoepel Copa-Cogeca vreest voor een handelsoorlog met de Verenigde Staten en daaruit vloeiende negatieve gevolgen voor de Europese agrarische sector.

Secretaris-generaal Pekka Personen uit in een persbericht zijn zorgen over de gevolgen van de importheffing op staal en aluminium in de VS.

Gevolgen handel agroproducten

Het conflict tussen de EU en de VS over de handel in staal kan volgens Personen uit de hand lopen en gevolgen hebben voor de handel in agrarische producten. De VS is een belangrijke handelspartner voor de EU. Hij pleit daarom voor onderhandelingsgesprekken tussen beide partijen, zodat boeren niet de dupe worden van politieke spanningen.