Campagne ‘Vlees- en visloos voor een week’ gestart

Deze week is de campagne “Nationale week zonder vlees’ gestart.

De campagne is bedacht door de vegetarische vlogger Isabel Boerdam. Volgens haar is elke dag vlees eten niet meer van deze tijd. Het is beter om te kiezen voor een eetpatroon waarin vlees en vis worden afgewisseld met vegetarische of plantaardige gerechten. Dat is volgens de blogger niet alleen gezond voor lijf en leden, maar levert ook een positieve bijdrage aan het milieu.

Campagneweek

Van 5 tot en met 11 maart vindt deze campagneweek voor het eerst plaats. Om het vlees- en visloze eetpatroon te promoten heeft Boerdam de steun van 53 bedrijven, waaronder grote supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en Aldi en voedselmerken als Becel, Bolletje, Bonduelle, HAK, Heinz, Honig en Iglo.

Milieueffecten

Op de website weekzondervlees.nl somt Boerdam de milieueffecten op. “Met een dag zonder vlees bespaar je de 1.476 liter water die gemiddeld nodig was geweest voor de productie van jouw dagelijkse portie vlees. En je bespaart 1.600 gram CO2 uitstoot die gemiddeld nodig was geweest voor de productie van het dagelijkse portie vlees.”

Reactie COV

Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector goochelt de campagne ‘week zonder vlees’ met cijfers en feiten. Voorzitter Jos Goebbels noemt het ‘prima, dat maatschappelijke partijen het bewustzijn willen bevorderen rond vlees. Maar als de initiatiefnemers uitgaan van een gemiddelde consumptie van 200 gram per persoon, dan slaan ze de plank bewust mis’, zegt Goebbels.

‘Vlees zit niet voor niets in de Schijf van Vijf’

Hij geeft aan dat de consumptie aan vlees(waren) van mannen en vrouwen tussen de 19 en 50 jaar respectievelijk 130 en 88 gram bedraagt volgens het RIVM. “Daarmee zit Nederland op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden van het Voedingscentrum. Dat is ook goed, want vlees bevat veel hoogwaardige bouwstoffen, die goed zijn voor het menselijk lichaam. Vlees zit niet voor niets in de Schijf van Vijf en past prima in een gezond en gevarieerd eet- en leefpatroon”, aldus Goebbels. “Als de ‘Week zonder Vlees’ uitgaat van pakweg een ‘dubbele consumptie’, dan gaan de doorrekeningen naar de footprint voor CO2, water en autokilometers ook mank. De veronderstelde milieuwinst moeten we met een hele grote korrel zout nemen”, aldus Goebbels.

Hij noemt het ook misleidend om te suggereren dat vlees wordt gemaakt van douchewater (green water). Goebbels: “Het overgrote deel van het water, dat via gras en andere gewassen bij runderen en andere landbouwdieren binnenkomt is regenwater (blue water).

Vegetarische Restaurantweek

Tegelijkertijd met de vleesloze week vindt in samenwerking met de Vegetariërsbond de Vegetarische Restaurantweek plaats. Die bestond al sinds 2011 en werd 4 maal georganiseerd. In samenwerking met Boerdam is de week nieuw leven in geblazen. Lunchrooms, cafés, restaurants en zelfs een enkele snackbar presenteren vlees- en visloze gerechten of complete menu’s tegen een speciale prijs.