CU bezorgd over zonneparken op landbouwgrond

ChristenUnie stelt Kamervragen over grootschalige omzetting van landbouwgrond in zonneparken.

De ChristenUnie in de Tweede Kamer maakt zich bezorgd over de omzetting van landbouwgrond in grootschalige zonneparken. Kamerlid Carla Dik-Faber heeft daarover vragen gesteld aan de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.).

Schaarste op de grondmarkt

Dik-Faber stelt met zoveel woorden dat het verstandiger is om eerst onbenutte daken van woningen, bedrijven, scholen en publieke gebouwen te gebruiken voor de plaatsing van zonnecollectoren. Als landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken, kan dat leiden tot schaarste op de grondmarkt, met mogelijke gevolgen voor jonge boeren die willen investeren in grondgebondenheid. Daarnaast zijn er mogelijk effecten voor de biodiversiteit en het behoud van weidevogels.