Boerendemonstraties tegen slachthuisfraude België

Waalse landbouworganisaties gaan actie voeren in Brussel. Dit naar aanleiding van de fraude bij het slachthuisbedrijf Veviba in Bastenaken.

De Federatie van veetelers en landbouw (Fugea) roept de rundveehouders op om op maandag 19 maart in Brussel te gaan demonstreren. Met de protestactie in Brussel wil Fugea vooral aandacht vragen voor de kleinschalige (familie)bedrijven in de sector, tegen de agro-industrie en de massale import van vlees.

Werken aan transparantere controles in vleessector

Daarnaast willen verschillende Belgische organisaties dat de controles in de vleessector transparanter worden en voor alle partijen inzichtelijker zijn. Dat zegt Pieter Verhelst, secretaris van het ketenoverleg naar aanleiding van de fraude bij slachthuis Veviba in Bastenaken.

In het ketenoverleg zijn alle partijen betrokken uit de sector: van boer tot supermarkt, inclusief de tussenschakels, zoals slachthuis en vleeshandel, onder supervisie van de Belgische minister van landbouw. Verhelst maakt de vergelijking met de controles op horecazaken, waarvan de resultaten zijn te vinden op de website van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Eind volgende week komen partijen die betrokken zijn bij het ketenoverleg, met concrete voorstellen.